美国至少61国会议员确诊冠病 感染率远超全国平均水平

（早报讯）美国媒体报道，继美国国会山上周发生骚动和围攻事件后，美国至少有61名现任国会议员冠病病毒检测阳性，包括44名共和党人和17名民主党人，感染率为11.4%，远超全国平均水平的6.5%。

《纽约时报》报道，自国会骚乱之后，已先后有六名两党国会众议员冠病病毒检测呈阳性。由于骚乱当天许多未戴口罩的示威者冲入国会，同时一些议员也未戴口罩，医生认为他们早已曝露在了感染病毒的危险之中。

美国国会共有535名议员，其中众议员有435名，参议员则有100人。统计数据显示，自疫情发生以来，已有多达61名现任的国会议员冠病病毒检测阳性，且共和党的44人明显要多于民主党的17人。

《纽约时报》特别指出，美国国会议员11.4%的感染率，甚至已超过6.5%这一已知的全国感染率。报道同时强调，6.5%的全国感染率也并不准确，因为在普通人群之中仍可能有更多的感染病例未被发现。

据报道，最新一名冠病病毒感染者是来自纽约州的民主党籍众议员埃斯帕拉特（Adriano Espaillat），现年66岁的他上周刚刚才接种了第二剂辉瑞冠病疫苗。

骚乱发生后，一些民主党议员纷纷指责共和党议员，称他们在当天避险时拒绝佩戴口罩。国会的医生则指出，议员们在躲避骚乱之时不戴口罩，可能将自己暴露在了感染冠病病毒的危险之中，建议他们应该立即接受冠病病毒检测。

美国约翰斯·霍普金斯大学的统计数据，截至新加坡时间星期五（15日）早上，美国冠病确诊病例总数达2322万2781起，死亡病例总数达38万7103起。