WHO：变异冠状病毒命名应避免与特定地理标记联系

（早报讯）世界卫生组织15日公布了突发事件委员会的一些会议结果，包括冠病疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，敦促制定一套标准化的系统来命名变异冠病病毒并应避免将病毒和特定地理标记联系等。

新华社报道，根据《国际卫生条例》规定，自2020年1月30日世卫组织宣布冠病疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”以来，总干事要定期重新召集突发事件委员会审查疫情形势。委员会于今年1月14日召开第六次会议，认为冠病疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

此次会议重点讨论了变异冠病病毒、国际旅行相关的卫生措施、冠病疫苗等。在变异冠病病毒问题上，委员会敦促制定一套标准化的系统来命名新发现的变异病毒，强调应避免将病毒和特定地理标记联系。

委员会建议世卫组织领导制定旨在减少与国际旅行相关的冠病病毒传播的指南。委员会认为，当前对于接种冠病疫苗在减少病毒传播方面的作用仍存在未知因素，且疫苗供应有限，因此建议各国不要在国际旅行中将接种疫苗证明或免疫证明作为入境条件。即便有接种疫苗证明，国际旅行者仍应遵守其他减少旅行风险的措施。

委员会还建议世卫组织应与利益相关方协调制定有关冠病疫苗接种状况的数字文件标准。委员会强调有必要通过世卫组织主导的COVAX计划推动疫苗公平分配，并开展技术转让以提高全球疫苗生产能力。委员会强烈鼓励疫苗制造商迅速向世卫组织提供安全性和有效性数据，以便将疫苗列入紧急使用清单。