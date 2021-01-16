用户保存军事设施、卖淫场所全公开 韩国地图应用陷舆论漩涡

（早报讯）用户收藏的学校、友人住家、卖淫场所，甚至保密的军事设施等地点在网上被公开，拥有500多万用户的韩国地图服务应用KakaoMap，近日深陷舆论漩涡。

韩国MBC电视台前天（1月14日）报道，KakaoMap用户的个人信息被这个应用泄露，但用户们并未主动共享这些信息。

KakaoMap中的收藏夹允许用户添加经常去的地方，包括餐厅、学校、工作场所、友人住家以及自己的住家等。用户首次保存地点时，需要创建一个文件夹分类。一个窗口随即会出现，询问用户是否与所有人共享信息——这正是问题所在。

由于每位用户的手机显示屏不同，这个窗口很容易被键盘遮挡，用户从而难以看到提示。若用户直接点“下一步”，应用就默认选择将地点设为与所有人共享。

除了用户经常去的餐厅，甚至连卖淫场所、需要保密的军用设施等地点，也能被其他用户看到。

《韩国先驱报》报道，韩国个人信息保护委员会（PIPC）已正式要求Kakao将默认设置改为“不要共享”。虽然Kakao立即更改了默认设置，但仍坚持KakaoMap已有明确指导方针，在搜集数据时得到用户同意，且并未违反任何个人信息保护法律。

这意味着，KakaoMap的新用户不必担心收藏的地点会被所有人看到，但现有用户就需要回到设置页面，更改设置后才能隐藏已公开的地点。

韩国个人信息保护委员会及韩国互联网振兴院（KISA）正在调查Kakao是否违反了相关法律，并采取相应行动。