两天前确诊冠病 马前最高法院院长沙烈阿巴斯病逝

（早报讯）马来西亚前最高法院（现称联邦法院）院长沙烈阿巴斯今日（1月16日）凌晨3时20分病逝，享年92岁。

沙烈阿巴斯两天前确诊冠病，被送往登嘉楼州的诺查希拉苏丹后医院接受治疗。他的女儿娜拉透露，沙烈阿巴斯死于肺炎。

马国首相慕尤丁随后在面簿向沙烈阿巴斯的家属致哀。他也代表政府向沙烈阿巴斯致谢，感谢后者在1984年至1988年出任最高法院院长期间，为司法界所做出的贡献。

沙烈阿巴斯出生于1929年8月25日，曾当过州议员。他在1980年代末担任最高法院院长期间遭时任首相马哈迪革除，连带失去退休金，引发马国的1988年司法危机事件。此事被视为马国司法史上最黑暗的时刻，马哈迪更被指有意要干预司法独立。

马哈迪首次担任首相期间，曾在1987年巫统党争时几乎被拉下马，法庭接着判巫统是“非法组织”。马哈迪于是在1988年5月要时任最高法院院长沙烈阿巴斯辞职，否则就将遭革职。

马哈迪后来成立新巫统，延续巫统的政治生命及解除自己的政治危机后，开始向司法界秋后算账，革除沙烈阿巴斯等六名法官。直到马国第五任首相阿都拉上台后，政府才于2008年展开司法改革时，发出抚慰金给沙烈阿巴斯等六人，其中沙烈阿巴斯获得500万令吉（约165万新元）。

不过，马哈迪在2018年重提此事时，否认自己为了避免法院作出不利于巫统的判决而革除沙烈阿巴斯，并称这是国家元首的喻令。