美卫生与公众服务部长阿扎尔辞职 成请辞的第四位内阁官员

（早报讯）美国公共与卫生服务部长阿扎尔辞职，成为国会骚乱后辞职的第四位内阁官员。多家外媒报道称，阿扎尔因国会骚乱事件辞职。

综合美国媒体报道，阿扎尔（Alex Azar）周五（1月15日）已宣布辞职。据悉，辞职理由也是与此前发生的国会大厦冲击事件有关。不过，他将继续留任到1月20日，也就是现任美国总统特朗普在白宫的最后一天。

此前，CNBC13日曾报道，美国疫苗和药物攻关计划“极速行动”（Operation Warp Speed）”首席顾问斯拉维已辞职，但他将在即将就职的“拜登政府”内担任为期约四周的顾问。

此前，美国教育部长德沃斯、交通部长赵小兰、代理国土安全部长沃尔夫均已辞职。

除了仍在持续的政治乱局，美国的冠病疫情也在持续恶化。美国媒体14日报道称，美国南伊利诺伊大学卡本代尔校区研究人员称他们发现了冠病的新变种，这一变种最早于去年5月份在美国得克萨斯州出现，可能比其他变种更容易传播。研究人员称这一变异病毒可能已经成为全美最主要的变异毒株。

美国医学专家仍然认为2021年，美国冠病疫情形势会很糟糕，特别是过去两周，美国单日新增死亡病例，以及单日报告冠病患者住院人数都连创新高。而多重因素让疫情控制更加艰难，在疫苗接种效率不够高，未能有效控制疫情蔓延的情况下，持续一年的疫情恶化，让很多美国人厌倦了坚持采取防护措施。