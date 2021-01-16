五角大楼称驻阿富汗伊拉克美军人数分别减至2500人

（早报讯）据中通社综合外媒报道，美国五角大楼周五（1月15日）称，驻阿富汗和伊拉克的美军人数已分别降至约2500人。

美国代理国防部长米勒在一份声明中说，目前驻阿美军人数已降至阿富汗战争开始以来的最低水平。国防部将继续推进驻阿美军今年5月前全部撤出的计划，但未来撤军计划的实施将会取决于阿富汗政府和塔利班武装之间和平谈判的进展。

米勒还确认，驻伊美军人数也已降至约2500人。米勒认为，美军的裁减反映了“伊拉克安全部队能力的增强”。米勒说，撤军“幷不等同于美国政策的改变”。美国和打击“伊斯兰国”国际联盟军队将“继续留在伊拉克，以确保击败（伊斯兰国）。”

据美国媒体报道，美国总统特朗普14日表示，驻阿富汗的美军人数已经达到了19年来的最低值，不过他没有提到具体的部队人数。去年2月，特朗普政府与塔利班达成协议，将分阶段减少美军兵力，幷在2021年5月前彻底撤军，不过目前还不清楚即将上任的拜登政府将如何安排撤军行动。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年底从伊撤军，仅留少量军人。2014年，“伊斯兰国”夺取伊拉克西部和北部大片地区，美国随后增兵伊拉克，但美军权限仅限于打击“伊斯兰国”以及为伊政府军提供支持与培训。

美国于2001年“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争。美国政府与阿富汗塔利班2020年2月底签署协议。美方承诺在135天内把驻阿美军从大约1. 3万人缩减至8600人，剩余的美军和北约联军士兵将在14个月内撤离阿富汗。