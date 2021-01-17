德国北威州州长拉舍特当选执政党主席

（早报讯）德国执政党基民盟党代会16日选举现任北威州州长的阿明·拉舍特（Armin Laschet）为新一任党主席。针对备受关注的该党下届大选总理候选人议题，拉舍特目前未对其本人是否参选作出明确表态，仅表示到今年4月将会产生人选。

据中新社报道，基民盟党代会当天举行了线上投票。拉舍特在第二轮投票中以521票战胜获得466票的党内竞争者默茨，当选基民盟新任主席。按照程序，这一选举结果尚需本月22日由基民盟主席团在清点邮寄选票后最终予以确认。但参与党主席选举的三名候选人均已接受了线上投票的结果。

拉舍特1961年生于北威州毗邻荷兰和比利时的边境城市亚琛。他于2017年带领基民盟在北威州地方选举中胜出，并担任州长一职至今。

德媒普遍认为，拉舍特担任党主席对于现任总理的默克尔而言是最理想的结果，他很大程度上将有望延续默克尔的“中间路线”。

2021年被称为德国的“超级选举年”，不仅将在9月举行大选，全年更将举行多个重要州的地方选举。拉舍特在当选后表示，他将尽一切所能让基民盟在州一级选举中取胜，并确保基民盟和基社盟组成的联盟党在大选后仍能保住德国总理一职。

拉舍特当晚在德国电视一台的采访中表示，联盟党的总理候选人人选需要基民盟与姊妹党基社盟进行协商，具体而言将会在今年4月共同确定一名人选。

基社盟主席、现任巴伐利亚州州长的索德尔在各类民调中普遍被视作下届总理的热门人选之一。但索德尔当天并未明确回应这一问题，仅表示拉舍特和他本人将寻找到一个明智且坚定的解决方案。

德国联邦议院联盟党党团主席布林克豪斯则提醒称，基民盟主席一职并非通往总理的“跳板”，胜选者不会自动成为总理候选人。