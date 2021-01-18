韩维持现行防疫级别 部分措施放宽

（早报讯）韩国防疫部门周一（18日）表示，国内现行防疫响应级别和禁止5人以上聚集措施即日起延长两周，但将放宽针对咖啡馆、健身房、练歌房等部分公众聚集设施的防疫措施。

韩联社报道，具体来看，首都圈2.5级、非首都圈2级防疫响应措施将继续实施至1月31日。

与此同时，全国禁止5人以上的私人聚会，婚丧嫁娶等聚餐活动的参加人员首都圈地区应控制在49人以下，非首都圈99人以下。允许咖啡厅晚九时前提供堂食服务，但顾客除就餐外全程须戴口罩，违规者将罚款10万韩元（约120新元），并建议顾客停留时间不超过1小时。

政府允许首都圈练歌房、补习班、产品促销会和室内体育设施等重启营业。但健美操、尊巴舞、动感单车等运动设施继续适用禁止集合命令。

韩国政府还有条件地允许礼拜、弥撒、法会等线下宗教活动重启，首都圈和非首都圈参与人数分别被限制在可容纳人数10%和20%以内。

另外，餐厅晚九点后仍禁止堂食，禁止五大类营业性娱乐场所和“派对房”禁止营业的措施也将持续至月底。全国住宿设施的订房量被限制在客房总数的三分之二以内。

韩国中央防疫对策本部周一通报，截至当天零时，较前一天零时新增确诊病例389起，累计确诊7万2729起。单日新增病例较前一天减少131起，自去年11月25日以来时隔54天再次降至400起以下。当天新增社区感染病例366起，境外输入病例23起。

另外，周一新增15起死亡病例，累计死亡病例1264起。