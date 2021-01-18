马国病毒学家：即使八成人口接种疫苗 疫情最快年底改善

（早报讯）马来西亚政府积极引入冠病疫苗之际，当地许多民众都期盼接种疫苗后能改善疫情。不过病毒学家认为，即使马国八成人口接种冠病疫苗且疫苗能发挥效果，最快也要三个月后才能产生群体免疫的效果，专家因此推测马国疫情最快今年底才能有所改善。

马来西亚理科大学（USM）病毒学家雅耶末阿立副教授告诉《每日新闻》，大多数马国民众都遵守防疫标准作业程序（SOP），但马国的每日新增病例却越来越多。这是因为当局为了避免严重影响经济活动而放宽一些防疫措施，这导致政府难以压平疫情曲线。

他说，卫生部积极进行大规模筛检后，病例自然也增加了。“如果我们想压平疫情曲线，就只能推行去年3月第一次实施的行动管制令，但这会严重吞噬经济和影响人民日常生活。”

雅耶末阿立认为，政府不大可能重启去年3月的行管令，因为政府已经注资数十亿令吉提振经济，严格的封锁措施只会使经济再次一蹶不振。他指出，马国目前唯一选择是依靠疫苗减缓疫情。

他说，疫苗只会在接种两剂后约一个月才产生抗体，但有些民众可能不了解这点，以为接种疫苗后就立即有免疫力，这会影响政府实现群体免疫计划。马国政府之前宣布，计划下个月开始分阶段为民众接种疫苗，并希望最终能让全国至少82.8%民众接种疫苗而产生群体免疫的效果。