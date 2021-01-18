报道：特朗普离任前将发布100项特赦和减刑令

（早报讯）据美媒报道，美国总统特朗普准备在周二（1月19日）、即任期最后一天发布大约100项赦免和减刑令。据知情人士透露，这一波大规模赦免行动的对象将包括白领罪犯、知名说唱歌手等人，但暂时不包括特朗普自己。国会骚乱事件后，遭到二次弹劾的特朗普是否会赦免自己和家人，也再次引发外界关注。

据中通社报道，美国有线电视新闻网（CNN）17日援引知情人士称，特朗普当天在白宫与女婿库什纳、女儿伊万卡和多名助手进行了长时间会谈，对一长串赦免请求进行审查。据悉，特朗普本人亲自参与敲定最终的赦免名单。

据知情人士透露，过去一周，特朗普特别关注是否要对他的成年子女、高级助手和他本人，实行“预先赦免”权。该赦免权涵盖还未导致法律诉讼的行为。

《华盛顿邮报》称，目前特朗普和几个成年子女都没有被指控犯罪，也没有受到联邦调查。

CNN指出，截至目前，特朗普还没有打算赦免他自己。

据知情人士透露，目前其他在特朗普赦免名单上的人预计都不会引起很大争议。不过，尚不清楚特朗普是否会赦免前竞选顾问班农或私人律师朱利安尼。

此外，维基解密创始人阿桑奇目前不在赦免名单上。

据《华盛顿邮报》统计，截至目前，特朗普已经对94人进行赦免或减刑。《华盛顿邮报》称，在任期的最后阶段，特朗普一直被说客、律师和司法改革的倡导者团团围住。他们的客户希望能利用最后时刻抹去犯罪记录。

据《纽约时报》17日报道，围绕总统赦免权，在特朗普任期的最后阶段还曝出了最新丑闻。从寻求赦免的人及他们的说客手中，特朗普盟友和助手大笔捞钱，每人收取数万美金“疏通费”。