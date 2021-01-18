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谭德塞：冠病疫苗民族主义使全球濒临“灾难性道德失败”

文 / 张佳莹

发布 / 2021年1月18日 11:11 PM

世界卫生组织总干事谭德塞敦促各国和制造商在全球各地更公平地分享疫苗。（法新社）

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（早报讯）世界卫生组织总干事谭德塞周一（1月18日）说，全球在分发冠病疫苗方面处于“灾难性道德失败”的边缘，敦促各国和制造商在全球各地更公平地分享疫苗。

路透社报道，谭德塞在世卫组织年度会议开幕式上以虚拟形式说，疫苗公平分配的前景处于“严重风险”，而冠病疫苗全球获取机制（简称COVAX）将于下个月开始分发疫苗。

谭德塞指出，去年全球共签署了44项疫苗双边协议，今年至少已经签署了12项协议。他说，这可能会延迟COVAX的运送，并造成囤积混乱的市场、不协调的反应以及持续的社会和经济中断的情况。

他指出，此类的“以我为先”的做法使全球最贫穷和最脆弱的国家处于危险之中。“最终，这种做法只会延长大流行。”他呼吁各国避免再次犯下2010年甲型H1N1流感（猪流感）和爱之病毒大流行的错误。

谭德塞说，49个收入较高的国家已经接种了3900多万剂疫苗，而一个贫穷国家只接种了25剂疫苗。布基纳法索的一位代表代表非洲集团对会议表示关切，认为少数国家“清走”了大部分供应品。

观察人士说，这次会议将持续到下周二，这是世界卫生组织70多年历史中最重要的会议之一，可能会在大流行结束后很长一段时间影响其在全球卫生中的作用。

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