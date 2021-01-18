谭德塞：冠病疫苗民族主义使全球濒临“灾难性道德失败”

（早报讯）世界卫生组织总干事谭德塞周一（1月18日）说，全球在分发冠病疫苗方面处于“灾难性道德失败”的边缘，敦促各国和制造商在全球各地更公平地分享疫苗。

路透社报道，谭德塞在世卫组织年度会议开幕式上以虚拟形式说，疫苗公平分配的前景处于“严重风险”，而冠病疫苗全球获取机制（简称COVAX）将于下个月开始分发疫苗。

谭德塞指出，去年全球共签署了44项疫苗双边协议，今年至少已经签署了12项协议。他说，这可能会延迟COVAX的运送，并造成囤积混乱的市场、不协调的反应以及持续的社会和经济中断的情况。

他指出，此类的“以我为先”的做法使全球最贫穷和最脆弱的国家处于危险之中。“最终，这种做法只会延长大流行。”他呼吁各国避免再次犯下2010年甲型H1N1流感（猪流感）和爱之病毒大流行的错误。

谭德塞说，49个收入较高的国家已经接种了3900多万剂疫苗，而一个贫穷国家只接种了25剂疫苗。布基纳法索的一位代表代表非洲集团对会议表示关切，认为少数国家“清走”了大部分供应品。

观察人士说，这次会议将持续到下周二，这是世界卫生组织70多年历史中最重要的会议之一，可能会在大流行结束后很长一段时间影响其在全球卫生中的作用。