日本61岁国会议员确诊冠病 前一天曾与菅义伟开会

（早报讯）日本众议院议员安藤高夫周二（1月19日）确诊感染冠病。18日，他曾与首相菅义伟等政府主要官员一起参加了日本第204届例行国会的开幕式。

据共同社报道，安藤今年61岁，目前出现的症状只有喉咙疼痛，已经在家中接受隔离。18日，安藤议员事务所的一名工作人员确诊感染冠病，安藤随后接受检测，19日结果呈阳性。

报道称，安藤是第八位确诊冠病的日本国会议员，他虽然参加了18日的国会开幕式，但卫生部门未将其他出席人员认定为密切接触者。

18日，日本第204届例行国会开幕，首相菅义伟发表施政演说，表示将致力于尽早控制冠病疫情。

日本迄今累计确诊病例已超过30万，死亡超4000人。自去年11月中下旬进入第三波疫情高峰以来，近期东京等多地单日确诊病例屡创新高，各地医疗资源紧张。在这一背景下，应对疫情成为菅义伟政府的首要课题。

菅义伟在施政演说中列举了已采取的应对措施，如对疫情严重地区实施紧急状态，要求餐饮店提前结束营业、企业增加远程办公、民众减少不必要外出等。他说，为提高防疫措施效果，政府将修改相关法律，增加奖惩措施。此外，菅义伟还表示尽量在2月下旬前做好疫苗接种准备，为一线医疗机构增加人员等。

随着疫情日益严重，菅义伟内阁支持率近两月大幅下跌。日本《每日新闻》最新民调显示，内阁支持率已跌至33%，接近日本政界公认的30%危险线；约三分之二的受访者对政府的疫情应对表示不满。