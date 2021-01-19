世界经济论坛报告：流行病为全球最大短期风险

（早报讯）根据世界经济论坛（WEF）对650多名来自商界、政府和学术界的成员的调查，传染病和生计危机在未来两年内将对世界构成严重威胁的风险排名中居于首位。

路透社报道，世界经济论坛周二（1月19日）在年度风险报告中也指出，极端天气事件和网络安全失败也是关键风险。报道说，冠病大流行已对许多人的生计造成严重影响，全球封锁导致许多人失业和企业倒闭。疫情也加剧了诸如在获得技术方面日益不平等和内乱威胁等问题。

保险经纪公司马什（Marsh）的欧洲大陆风险管理负责人卡罗琳娜（Carolina Klint）说：“这种流行病加速了很长一段时间以来的趋势。”

报告发现，中期担忧包括突发的资产泡沫和债务危机，而最大的长期担忧是使用大规模杀伤性武器和国家崩溃。

世界经济论坛常务董事萨迪亚·扎希迪（Saadia Zahidi）表示：“随着各国政府、企业和社会开始摆脱这一流行病，它们现在必须紧急塑造新的经济和社会制度，以提高我们应对冲击的集体复原力和能力，同时减少不平等，改善健康并保护地球。”

苏黎世保险（Zurich Insurance）首席风险官吉格（Peter Giger）对大流行病后的重建仍持乐观态度。“经济的历史表明，每一个重大的结构性变化都带来了更高的就业机会。”

世界领导人将于下周举行虚拟达沃斯议程活动，而不是在传统上于1月份在瑞士举行活动，领导人也将于5月份在新加坡举行面对面会议。