马国新增3631病例 一连3天超过三千起

（早报讯）马来西亚今日（19日）新增3631起冠病确诊病例，目前已连续三天病例超过3000宗。

这也是马国第二高的单日新增病例记录。马国最高的单日新增病例记录是1月16日的4029起。

星洲网报道，卫生总监诺希山召开新闻发布会表示，截至今日中午12时，新增14起死亡病例，累计死亡病例达619起，目前有238人在加护病房（ICU），96人需要呼吸辅助器。

他说，马国今日的活跃病例3万9464起，再次破最高记录。目前仍可传染他人的活跃病例逼近4万人。

他说，雪兰莪今日新增1199起病例，连续4天维持四位数。新增病例第二及第三高的州属分别是沙巴526起与吉隆坡521起。

马国今日新增9个感染群，3个来自柔佛、2个来自雪兰莪，而吉隆坡砂拉越、吉打与登嘉楼个别1个。在9个感染群中，4个来自职场，3个涉及家庭聚会与婚宴。来自职场的感染群包括吉隆坡JALAN MASJID感染群、柔佛JALAN TARUKA感染群与SRI GADING感染群、登嘉楼KEBOR AIR感染群。

“柔佛TAMAN SAYONG PINANG感染群与雪兰莪RANTAU CEMPAKA感染群源于家庭聚会，砂拉越RAKUT感染群则源于婚宴。”

他说，马国也新增1个监狱感染群，即雪兰莪JALAN SUNGAI JELOK监狱感染群。

今日有2944人康复出院，是马国第二高的单日痊愈人数记录。马国目前有16万5371起累计病例。