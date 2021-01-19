泰国一妇女被指控冒犯君主罪 判监禁43年以上

（早报讯）泰国一名被指控侮辱王室的泰国妇女周二（1月19日）被判入狱43年以上，这是该国严格的法律规定下有史以来最严厉的惩罚。

据法新社报道，泰国妇女安昌（Anchan）因犯下29项“冒犯君主罪”（lese majeste）罪名成立，共被判入狱87年。她的姓氏被人权律师隐瞒，以保护她的亲属。据泰国人权律师组织称，法院将她的刑期减半，因为她已经供认不讳。曾是一名公务员的安昌与一名君主专制批评家的地下播客主持人“DJ Banpodj”有关联，并于2015年首次被捕。

泰国近日加大了对民主抗议者的争议立法的使用，民主抗议者的要求包括改革超级强大的君主制。泰国《刑法典》第112条表面上是为了保护王室免遭诽谤、侮辱或威胁，通常被解释为包括对君主制的任何批评。

安昌最初被审前拘留三年，然后被保释。

根据冒犯君主罪法律，之前获得最长的刑期是一名在2017年被判入狱35年的男子。乌汶叻差他尼大学的政治分析师蒂蒂波尔·帕克德瓦尼奇（Titipol Phakdeewanich）说，安昌的裁决可能是出于“政治动机”来恐吓激进主义者。但是，他警告说，这种严厉的执行可能适得其反，并“破坏君主制体制在国内和国际上的声誉”。

废除冒犯君主罪的法律是由青年领导的抗议运动的主要要求之一。自示威游行于去年7月中旬开始以来，40多名活跃分子被指控参加抗议活动，要求改革首相巴育的政府和改革君主制。

泰国人权律师组织说，安昌已申请保释，等待对该判决提出上诉。