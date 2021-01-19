美驻韩大使：朝鲜或已不再是韩国“敌对方”

（早报讯）据中通社引述韩联社消息，即将离任的美国驻韩大使哈里·哈里斯周二（1月19日）在线出席第八届韩美同盟论坛时表示，美方希望在对朝外交方面取得成就，但愿这不止于希望，幷强调韩国是美国的“最佳盟友”。

哈里斯说，朝鲜可能已不再是韩国的敌对方，但要警惕朝鲜劳动党总书记金正恩日前在八大上强调的“加强核战争威慑力和军事力量”。哈里斯称，令人遗憾的是，朝鲜至今还没有抓住三次朝美、韩朝领导人会谈带来的机会，希望其领导人认识到潜在的机遇。

哈里斯说，他经常被问到“韩国是否被迫要在美中之间作出选择”的问题。他认为，韩美之间长久而牢固的同盟关系不容置疑。

他说，美国当选总统拜登将于20日履新，相信新政府将同韩国领导人共同努力，不断加强韩美同盟关系。

就韩美日三角同盟，哈里斯表示，加强三国安保合作，共同维护基于国际法的国际秩序尤为重要。他说，韩日关系近期比较紧张是不争的事实，但区域内的任何一项安全和经济问题都离不开两国的积极参与。

据悉，哈里斯将于本月20日结束任期。按照惯例，随着总统卸任，通过政治任命的大使会集体离任。在新任大使履新之前，将由副大使罗伯特·拉普森代行大使职务。

哈里斯日前发推文表示，他和妻子在韩国的生活非常愉快。韩国是美国的好盟友，韩国是最适合美国大使履职的地方。