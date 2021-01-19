拜登就职典礼规模大幅缩水：20万张门票减至约1000张

（早报讯）美国当选总统、民主党人拜登定于周三（1月20日）宣誓就任美国第46任总统，然而由于此前爆发国会骚乱，加之疫情严峻，美国总统就职典礼规模将大幅缩水。美媒称，这将是美国历史上从未有过的就职典礼。

据中通社引述美国《国会山报》报道，在全球“大流行”背景下，拜登将在稀疏的人群面前宣誓就职，幷在华盛顿哥伦比亚特区史无前例地进行军事动员。在以往的美国总统就职典礼中，政府将发放20万张门票，然而今年已减少至约1000张，与会人员仅包括国会议员、前总统和政要。

此外，就职典礼当天，华盛顿哥伦比亚特区将有2.1万名国民警卫队士兵驻守，军方在国会大厦周围建造了一片“绿区”，工人用铁丝网架起了围栏。华盛顿安保严密堪比战地，其他一些地区气氛也高度紧张，安全措施全面升级。

“自从国会大厦遭洗劫以来，就职典礼的气氛就变得暗淡。”美媒认为，国会骚乱再次暴露美国深刻的政治裂痕，同时也增加了拜登将面临的挑战。

路透社评论：“华盛顿俨然成为一座堡垒的画面，动摇了美国人对权力和平交接传统的自豪感。”

美国陆军部长瑞安·麦卡锡17日说，五角大楼担心参与拜登就职典礼安保的国民警卫队队员中有内鬼，可能在典礼当天发动袭击，联邦调查局正对所有2.5万名国民警卫队队员作背景审查。他要求指挥官留心任何疑点。