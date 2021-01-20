欧盟力争夏季为70%成人完成冠病疫苗接种

（早报讯）欧盟委员会呼吁欧盟成员国加快冠病疫苗接种速度，力争在今年夏季完成70%成年人的接种工作。

新华社报道，欧盟委员会周二（19日）发布一份建议文件，按照该文件规划，到今年3月，欧盟各成员国应完成80%卫生护理人员的冠病疫苗接种，至少80%的80岁以上老年人群应接种疫苗；到今年夏季，则应至少为70%的成年人完成疫苗接种。

欧盟委员会、欧盟成员国、欧洲药品管理局将与制药企业密切合作，迅速提高疫苗生产和供应能力。此外，欧盟委员会正与欧盟各成员国合作，设计通用的冠病疫苗接种证书。

在推动加快疫苗接种进程的同时，欧盟委员会认为，各成员国应继续执行防疫管控措施，包括减少非必要旅行、保持社交距离、加强病例追踪等。

此外，欧盟委员会还敦促各成员国立即加强冠病检测阳性样本的病毒基因组测序，力争将样本测序比例提升到5%甚至10%。目前欧盟成员国的测序比例只有不到1%，难以发现新的毒株和病毒变异情况。此外，快速抗原检测能力也应进一步提升。

另据立陶宛总统府19日消息，立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚三国领导人联合致函欧盟领导人，敦促欧盟迅速采取行动，确保快速高效地推进冠病疫苗接种进程。

在信函中，立陶宛总统瑙塞达、拉脱维亚总理卡林斯和爱沙尼亚看守总理拉塔斯强调了冠病疫苗对于拯救生命、放宽管控隔离限制、恢复经济持续增长的关键作用，呼吁欧盟敦促提高冠病疫苗生产能力，负责任地协调各成员国的接种行动。