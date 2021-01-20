拜登政府拟全面检讨美国对朝鲜政策

（早报讯）据路透社1月20日消息，美国当选总统拜登提名的国务卿布林肯表示，拜登政府计划全面检讨美国对朝鲜政策，寻找途径扩大施压以使朝鲜重回核武谈判桌。

布林肯在参议院确认任命听证会上表示：“这是一个困扰每一届政府的难题，而且问题没有得到改善，实际上还恶化了。”

布林肯还表示，在试图解决朝鲜核问题的同时，“我们一定要保证所做的每件事，要顾及人道方面的考量，不能只着眼在安全方面”。

至于委内瑞拉，布林肯表示，拜登政府将继续承认委内瑞拉反对派领导人瓜伊多为该国总统。

在议院确认任命听证会上，布林肯指出，拜登将寻求“更有效地瞄准”对委内瑞拉制裁，制裁的目的是推翻马杜罗政府。布林肯称，拜登政府将研究向委内瑞拉提供更多人道主义援助。2019年1月，美国与其他几十个国家承认瓜伊多为委内瑞拉总统，认为马杜罗2018年的连任被操纵。

美国国务院19日发表声明宣布对委内瑞拉的新制裁措施。美国国务院以协助委内瑞拉政府规避美国对委石油行业的制裁为由，宣布对多个实体、个人及船只实施制裁。

2019年起，美国不断对委内瑞拉施压，禁止其他国家个人或实体进口委原油。委内瑞拉政府多次要求在疫情期间取消对委经济制裁，幷强调委作为主权国家，拥有与其他国家进行自由贸易的权利，不应受外界干涉。