专家：美国冠病死亡人数将在2月份超过50万人

（早报讯）专家预测，美国在2月底之前恐将有50万人死于冠病，死亡加速预计在3月份达到颠峰。倘若大规模疫苗接种能够顺利推展，死亡人数或许会从3月开始下降，并在6月份大幅下降。

根据约翰斯霍普金斯大学即时数据，截至新加坡时间周三中午，美国累计确诊病例超过2424万起，累计死亡逾40万起。

英国《卫报》报道，愈来愈多专家认为，2月和3月是冠病疫情在美国传播的高峰期，一种更具传染性的变种病毒在大多数州传播，大规模疫苗接种将缓慢启动。人口卫生专家、弗吉尼亚联邦大学教授伍尔夫表示，让情况变得更糟的因素很多，今年冬季大爆发的疫情扩大模式已经持续一段时间，但在每一个转折点上，美国都未能有效应对。

候任白宫幕僚长克兰在接受美国有线新闻网络访问时表示，他认为疫情在好转之前，“会变得更糟”，“我当然预计2月份的某个时候死亡人数将达到50万人。今天感染病毒的人下个月就会开始发病，2月底甚至3月的死亡人数也会增加。”

另外，最早在英国发现的变种病毒正在美国范围内传播。专家警告说，尽管它看起来并不致命，但更容易传播。根据疾病控制和预防中心的数据，已在美国20个州中鉴定出120多起变种病毒。美国疾病控制与预防中心上周警告说，按目前的轨迹推算，英国变种病毒很快将“呈爆发式增长”，“在2021年3月恐遍布全美国”。