拜登内阁成员暗示将延续部分强硬对华政策

（早报讯）美国总统拜登的多名内阁人选周二分别出席国会提名确认听证会时，暗示拜登新政府将延续特朗普政府的部分强硬对华政策，但也承诺一个国际合作新时代。这将彻底改变现任总统特朗普单打独斗推行“美国优先”的做法。

拜登的国务卿人选布林肯出席参议院外交事务委员会的听证会，他表示，美国将试图保持超群的全球强权地位，但也将恢复合作，以应对冠病和气候变迁等共同挑战。

谈到中国问题时布林肯说表示，“毫无疑问，中国对美国构成的挑战比其他任何国家都大”，他认为，美国与中国之间的和解应基于实力的原则出发，而非弱势。布林肯表示：“我们可以重振核心联盟关系，增大我们在全球的影响力。若我们团结起来，将处于更有利的地位来抗衡俄罗斯、伊朗、朝鲜构成的威胁，为民主和人权挺身而出。”

布林肯表示，拜登政府有意重回与伊朗和俄罗斯的协议，但形容这两个国家为威胁。他称，只要伊朗重新履行其义务，拜登政府便有意重回伊朗核协议。他补充称，“我们将以此为出发点，我们的盟国将再次回到我们身边，以寻求更强有力、更持久的协议。”

布林肯也说，拜登将快述行动寻求延长美俄两国2010年签署的《新削减战略武器条约》，并将决定延长的具体时间。该条约将于下月5日到期。特朗普政府一直要求中国也加入限制战略武器谈判但无果。

布林肯强调：“我们（美国）应参与和领导国际机构，而不是退缩把位置让给中国，让中国为这些机构撰写规范和准则，这让我们处在有力的位置。”