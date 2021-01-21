巴勒斯坦谴责以色列招标新建犹太人定居点住房

（早报讯）巴勒斯坦周三（20日）谴责以色列招标新建犹太人定居点住房，认为以色列此举违反国际法和国际合法性决议。

据新华社报道，巴勒斯坦总统府发言人纳比勒·阿布·鲁代纳当天发表声明说，以色列此举是在争分夺秒消除实现“两国方案”仅存的可能性，并为美国新政府设置更多障碍。声明说，这一做法违反国际法和国际合法性决议，特别是联合国安理会第2334号决议，不会给巴以地区带来安全与稳定。

声明呼吁国际社会采取坚定立场，迫使以色列停止相关招标活动。

据以色列土地管理局19日在其网站上发布的招标信息，以色列将在约旦河西岸和东耶路撒冷招标新建约2600套犹太人定居点住房。

犹太人定居点问题是巴以和谈主要障碍之一。以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸部分地区，此后开始在这些地区兴建犹太人定居点。巴勒斯坦方面坚持，除非以方完全停止犹太人定居点建设，否则拒绝恢复和谈。

“两国方案”即建立以1967年第三次中东战争以前的边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国，与以色列和平共处。这一方案获得多项联合国决议支持。

美国政府去年1月28日公布所谓推动解决巴以问题的“中东和平新计划”，在耶路撒冷归属、犹太人定居点合法性等重大问题上偏袒以色列一方，而无视巴勒斯坦方面关切，遭到巴方明确拒绝。