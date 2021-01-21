联合国秘书长欢迎美国重返《巴黎协定》和世卫组织

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯周三（20日）发表声明，对美国重返《巴黎协定》和世界卫生组织表示欢迎。

据中新社报道，拜登当天宣誓就任美国第46任总统后签署一系列行政命令，其中包括美国将重新加入《巴黎协定》和世卫组织。

古特雷斯在声明中说，2020年气候雄心峰会后，多个碳排放大国承诺未来将实现碳中和，这些国家的碳排放占全球总量的一半。美国重新加入《巴黎协定》，以及拜登总统做出的承诺意味着，占全球碳排放总量三分之二的国家承诺实现碳中和。

古特雷斯说，期待美国发挥领导作用，加快全球实现二氧化碳“净零排放”（net zero）的努力。古特雷斯特别提出，希望在今年晚些时候举行的格拉斯哥《气候变化框架公约》第二十六届缔约方会议之前，美国能够提出一项新的国家自主贡献承诺，包括具有雄心的2030年气候目标和气候融资计划，这将成为美国领导力的重要组成部分。他将致力于与拜登总统和其他领导人密切合作，克服气候紧急情况，更好地从冠病疫情中恢复。

古特雷斯当天在另一份声明中对美国重返世卫组织表示欢迎。他在声明中说，支持世卫组织对于全世界更好地协调应对冠病疫情的努力“绝对至关重要”。疫苗是抗击冠病疫情的重要工具，美国加入并支持冠病疫苗全球获取机制，将有利于确保所有国家公平获得疫苗。

美国前总统特朗普执政期间，美国退出众多国际组织和多边条约。2020年7月，美国宣布退出世卫组织；同年11月，美国正式退出《巴黎协定》。