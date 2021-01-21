伊朗表示拒绝就导弹项目及其地区活动问题进行谈判

（早报讯）伊朗外交部长扎里夫周三（20日）说，伊朗核问题全面协议是一份经联合国安理会核可的“牢固”协议，不涉及伊朗导弹项目及其地区活动问题，伊朗不会就此重新谈判。

据新华社引述伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，在当天举行的内阁会议后，有记者提问说，有消息称美国新政府寻求将限制伊朗导弹项目及其地区活动的内容加入伊核协议。扎里夫对此回应说，这两个问题当时并没有被纳入伊核协议，“这也就是为何伊朗（当时）接受将武器禁运维持五年、（弹道）导弹（技术转让）限制维持八年的原因”。

扎里夫表示，美国如果想谈论武器装备问题，首先应该停止向地区国家出售大量武器。

据报道，美国国务卿提名人选布林肯19日曾表示，关于伊核协议，美国新政府的最终目标是在协议中加入限制伊朗导弹项目及其地区活动的内容。此前，伊核协议相关欧洲国家也表达过同样意愿。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。协议实施后，现行的对伊武器禁运最长将可维持五年，对伊弹道导弹技术转让禁令最迟在八年后取消。然而，美方2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。对此，伊朗2019年5月以来逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。