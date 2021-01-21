IOC委员称不会取消东京奥运会

（早报讯）据共同社报道，国际奥委会（IOC）最资深委员迪克･庞德（Dick Pound，加拿大）周三（20日）针对因冠病疫情再度蔓延而出现东京奥运会和残奥会可能取消的怀疑论调表示：“IOC不打算取消，没有不能举行的理由。”他认为如果全球疫情无法平息，与其取消不如以空场方式举行更为妥当。

对于再次延期及与巴黎共同举办2024年奥运会的可能性，庞德认为很难，并持否定观点。他指出，作为防疫措施仅限国内居住者观赛也“确实是选项之一”。关于3月25日将从福岛县开启的圣火传递，他认为“如果觉得风险过高则随时可以缩短，如有必要也可取消”。

关于能否举行的判断，庞德认为与去年决定延期一年的3月相比，今年的判断“可能会更晚作出”，预计将在春季以后。他表示：“3月冬季结束是病毒传播严重的季节，但4、5月会好转，那种征兆也将成为一种激励。”

最新的舆论调查结果表明，超过八成受访者认为今夏举行的计划需作调整，对此庞德表示“日本政府部门的说明如果能更充分一些，国民的信任度也会提高，准确科学可靠的信息越多越好”，他强调分享具体的防疫对策信息和细致的说明很重要。

英国BBC广播电台7日曾报道，庞德称“无法确信”奥运会能够举行，但庞德反驳称“对于能否保证举行这种提问，谁都会回答不能保证”。他还更正了此前提出的应优先给运动员接种疫苗的主张，称医务人员和老年人才应最优先接种。