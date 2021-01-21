美国三位前总统寄语祝贺拜登

（早报讯）据美国有线电视新闻网（CNN）报道，当地时间周三（20日），美国当选总统、民主党人拜登宣誓就任美国第46任总统。当天晚上，林肯纪念堂举行“庆祝美国”音乐会，期间播放了美国三位前总统克林顿、小布什和奥巴马的视频片段。

美国全国广播公司（NBC News）报道指出，他们三位前总统——两位民主党人、一位共和党人——能够走到一起是一个信号，表明美国人可以克服任何困难，只要他们一起努力。

克林顿说，“你（拜登）今天为我们说话了。现在由你来领导我们。我们准备好与你一起前进了。”

小布什则说，“我认为，我们三人站在这里讨论和平移交权力的事实，说明了我们国家制度的完整性。”他说，“美国是一个慷慨的国家，人民有伟大的心灵。我们三个人都很幸运能成为这个国家的总统。”

他对拜登表示，“总统先生，我为你的成功打气。你的成功就是我们国家的成功。上帝保佑你。”

奥巴马则表示，“我们不仅要听取与我们意见一致的人的意见，还要听取与我们意见相左的人的意见。”他说，“我们可以有激烈的分歧，但仍然认识到彼此共同的人性，作为美国人，我们有更多的共同之处，而不是分裂我们的东西。”

拜登在“庆祝美国”音乐会上也发表了讲话，他表示，他相信对美国最好的事情还没有到来。拜登列举了美国面临的困难，包括冠病大流行、经济危机、种族不平等、气候危机和美国民主面临的内部威胁，他反问美国人是否做好了迎接挑战的准备。

“如果我们齐心协力，没有什么是我们做不到的。”他补充说，“感谢你们给我这个荣誉，我将把我的一切献给你们。”