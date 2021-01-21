美国有意参与支持冠病疫苗全球获取机制

（早报讯）美国首席传染病专家福奇周四（1月21日）表示，美国有意参与冠病疫苗全球获取机制（简称COVAX）。

据路透社报道，福奇告诉世界卫生组织：“拜登总统将在稍后发布一项指令，其中包括美国加入COVAX的意向，以及支持“获取冠病19工具加速计划”（Access to COVID-19 Tools（ACT）Accelerator）在冠病疫苗、治疗、诊断分配、公平获取以及研发方面，推进多边努力。”

“我很荣幸地宣布，美国还会是世界卫生组织的成员，”福奇通过视频连线告诉世卫组织。“美国也打算履行对世卫组织的财政义务。”

美国卸任总统特朗普去年宣布停止向世卫捐助经费，并计划在今年7月退出世卫。

另外，COVAX周四（1月21日）表示，计划今年向较贫穷的国家提供18亿剂疫苗，并希望在下半年满足较富裕国家的疫苗采购协议。

在COVAX机制下，这18亿剂疫苗将供给92个较贫困国家，接种的涵盖率相等于这些国家约27%的人口。

全球疫苗免疫联盟（GAVI）在一份声明中说：“我们的预测表明，我们应该在2021年下半年满足计划下，自费采购疫苗的需求。”

COVAX由全球疫苗免疫联盟（GAVI）和世界卫生组织共同领导，旨在确保各国都能公平取得冠病疫苗。