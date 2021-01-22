不堪重负 雅加达要求中央接管大雅加达疫情事务

（早报讯）印度尼西亚疫情严峻，首都雅加达病床告急，雅加达特区首长阿尼斯要求中央政府接管大雅加达地区疫情事务。

《雅加达邮报》报道，大雅加达地区涵盖雅加达和周边多个城市，雅加达对这些城市并没有管辖权，而这些城市的确诊病例不断激增，已对雅加达的医疗体系造成冲击。

新闻网站kompas.com引述阿尼斯助理艾哈迈德的话说，阿尼斯已就目前的情况与中央政府进行协调，希望由中央政府接手管理大雅加达地区的抗疫工作。

艾哈迈德说，他相信中央政府将能够改善大雅加达地区的卫生设施，为区内医院增加更多床位。

雅加达地方政府周三在Instagram帖文指出，截至本月17日，当地仅剩约13%的病床可供冠病病人使用，包括约1011张隔离病床和192张重症病床。

雅加达的隔离病床和重症病床总数为8890张，24％的床位已被丹格朗（Tangerang）的冠病患者使用，而丹格朗属于万丹（Banten）辖区；另外三个邻近雅加达的城市包括茂物（Bogor）、德波（Depok）和勿加泗（Bekasi）则是西爪哇省的辖区。

印尼是东南亚疫情最严重的国家，Worldometer世界实时统计数据显示，印尼至今累计冠病确诊病例超过95万起，累计死亡病例2万7200多起，两项均为东南亚最高。