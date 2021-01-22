美申请失业救济金人数略降但仍保持高位水平

（早报讯）美国各州上周的失业救济金申请人数略有下降，但仍保持高位水平，凸显出拜登上任之初疫情给美国就业市场带来的沉重压力。

彭博社报道，美国劳工部周四（21日）公布，截至1月16日当周，首次申请常规周失业救济金的人数减少了2万6000人至90万人。未经调整的数据下降逾15万1000至96万零668。

截至1月9日当周，持续申请失业救济金的人数减少12.7万至505万。接受彭博调查的经济学家对首次申请失业救济金人数的预测中值为93万5000，对持续申请失业救济金人数的预测为530万。

由于疫情反弹导致企业受到更严格防疫限制，加之人们害怕被病毒感染，上述数字仍远高于疫情危机前的水平。预计疫苗分发将在今年晚些时候推动经济活动恢复，不过目前冠病疫苗接种速度慢于预期限制了就业市场复苏步伐。

最新的申请失业救济人数落在月度就业报告的调查周期内，表明1月就业数据可能显示就业增长疲软。

尽管近几个月来美国经济在住房和制造业等领域一直保持稳定，但劳动力市场始终难有起色。12月批准的9000亿美元（约1.2万亿新元）刺激计划应能为当前季度的就业者和企业提供一定的救济，尤其是如果企业获得了“薪资保护计划”贷款且不裁员的话。

上周，拜登公布了他的1.9万亿美元经济救济计划的细节。如果得到国会批准，将提供每周400美元的补充失业保险直至9月份，此外，还有州及地方政府援助资金，以及新增每人1400美元的直接纾困款。