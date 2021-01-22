美国国会骚乱140人面临指控 每五人中一人有军事背景

（早报讯）据美国国家公共电台（NPR）报道，在1月6日的美国国会骚乱事件中，近五分之一被指控的人有军事背景。根据美国人口普查局的数据，在所有美国成年人中仅有7%是退伍军人。而NPR发现，截至目前，在被指控的140多人中，至少有27人曾经或目前在美服军役，占总人数的近20%。

美媒指出，这其中包括弗拉克，一名退伍警官，弗吉尼亚州国民警卫队下士。其同事，47岁的退伍军人托马斯·罗伯逊，也同样面临指控。曾在海军服役两年的雅各布·安东尼·钱斯利在国会大厦内被拍到戴着一顶有角的毛皮头饰，脸上涂着油漆。另外，被国会警官射杀的女子是一名空军老兵。30岁的蒂莫西·库萨内利则是一名海军承包商，他曾在海军武器站工作，获得秘密安全许可。

美媒称，自被指控与骚乱事件有关以来，一部分有着军事背景的人对现在武装部队中的极端主义程度提出了质疑。五角大楼内部监督机构上周宣布，将调查国防部是否有足够的程序来阻止“白人至上”主义者和其他极端分子加入和留在军队。

前美国代理国防部长克里斯·米勒卸任前，曾下令对军队中存在的极端主义活动政策进行单独审查。而拜登提名的新任国防部长劳埃德·奥斯汀也对国会表示，如果得到证实，他将努力遏制军队中的极端主义，幷清除其中的种族主义者。

据报道，在拜登1月20日宣誓就任美国总统之前，联邦调查局对前往华盛顿特区的2.5万名国民警卫队士兵进行审查，其中，有12名原本参加拜登就职典礼安保任务的国民警卫队成员被调离岗位。