拜登就职次日 一共和党议员提交弹劾文件

（早报讯）美国佐治亚州新当选的共和党众议员格林21日表示，在新任总统拜登宣誓就职仅一天后，她已在当日提交了针对他的弹劾文件。

据《国会山报》21日报道，格林提交的弹劾条款中具体弹劾拜登的罪名目前还不清楚。但格林指出，这些条款指控拜登在担任副总统期间滥用职权，允许他的儿子亨特担任一家乌克兰能源公司的董事。

格林称：“拜登不适合担任总统一职。作为奥巴马政府的副总统，他滥用职权。他也会不惜一切代价帮助他儿子脱罪，幷用腐败的外国能源公司的现金中饱私囊。”

格林是特朗普坚定的支持者。报道称，在国会众议院1月13日表决通过针对时任总统特朗普的弹劾条款后，格林发表声明称她将弹劾拜登。

《国会山报》报道称，拜登此前否认了在制定对乌克兰政策时将儿子的商业利益考虑在内。去年，参议院共和党人对拜登家族的腐败指控进行了调查，没有发现任何关于拜登存在不当行为的证据。

拜登的儿子亨特去年12月9日表示，特拉华州检察官办公室正在调查他的税务事宜。美国有线新闻网络（CNN）引述两名知情人士报道，调查人员正调查多个财务问题，包括亨特与伙伴在外国的商业交易有否违反税务法例及洗黑钱法例。据外媒去年12月10日报道，拜登弟弟詹姆斯因参与宾州一间医院的业务正接受调查。