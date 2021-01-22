拜登重新布置办公室 移走特朗普的可乐按钮

（早报讯）美国白宫的椭圆形办公室最近经过一轮改造，以新面貌迎接新任总统拜登。前总统特朗普的”偶像”、英国前首相邱吉尔半身像则被移走，还有他的可乐按钮也消失得无影无踪。

总统用来处理公务的”坚毅桌”旁边原本挂有前总统杰克逊的画像，如今被换成是科学家兼开国元勋富兰克林。杰克逊的画像是由特朗普所挂，但因为杰克逊涉种族歧视一度掀起争议，因此被拜登取下。根据《华盛顿邮报》所指，挂起富兰克林的画像代表拜登遵从科学，画像附近的书架还摆放了来自月球的石头，提醒美国人不要忘记先贤的雄心和成就。

壁炉上方则是前总统罗斯福的画像，两旁分别有前总统华盛顿和林肯，以及经常意见不合的前总统杰斐逊和开国元勋汉密尔顿的画像。拜登办公室解释，特意将杰斐逊和汉密尔顿的画像放在一起，是想带出于共和国护轨内表达不同意见的重要。

此外，拜登的椭圆形办公室还摆放了美国黑人民权运动领袖马丁·路德·金、“民权之母”帕克斯和劳工领袖兼民权活动家查韦斯的雕像；还有美国太空总署（NASA）的月球岩石样本，也被拜登借来摆到了办公室里。

还有，办公室地毯、墙纸也有变化。拜登选用一张深蓝色地毯，取代特朗普先前使用的浅色地毯。拜登座椅后面靠窗立着一张高脚桌，上面摆放一组家庭照，其中一张照片是他已故的儿子博·拜登。

另外，健怡可乐（Diet Coke）一直是特朗普最爱的饮料，而总统办公桌在他就职期间设有一个红色的”可乐按钮”，方便他随时要求职员送来可乐。而拜登就职首日，办公桌上的这个按钮就消失了，特朗普的”可乐按钮”似是被拆走了。