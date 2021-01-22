英国首相发信邀韩国参加G7峰会 青瓦台预计文在寅将亲自与会

（早报讯）据韩联社消息，英国首相约翰逊22日向韩国总统文在寅发送亲署信函，正式邀请韩国出席今年6月在英国举行的七国集团（G7）领导人会议。

英国政府当地时间16日宣布将于6月举办G7领导人面对面会议，幷邀请韩国、澳大利亚、印度首脑出席。青瓦台发言人康珉硕介绍，约翰逊信中表示，能够邀请韩国参加6月的会议感到非常高兴。他说，今年全世界都应该致力于抗击疫情、实现碳中和、应对气候变化和守护自由贸易，在此背景下听取韩国的声音非常重要。

康珉硕还介绍，文在寅将在回信中表示，将为G7领导人会议取得重要成果作出贡献。被问及这是否表明文在寅将亲自与会时，青瓦台核心人士说，从即将回信的内容来看，可以如此认为。

另外，对于5月在首尔举行的第二届全球绿色目标伙伴2030（P4G），约翰逊表示，感谢韩方的邀请，该会议将成为走向气候变化协定当事国大会的重要里程碑，幷承诺出席会议。韩国政府计划以线下方式举办该会议。

另据韩联社消息，韩国新任驻日本大使姜昌一22日抵日履新。姜昌一当天下午抵达日本成田国际机场后向记者表示，总统文在寅任命他为驻日大使意在推进韩日合作增进友谊，他将为增进韩日两国友谊幷实现关系正常化全力以赴。