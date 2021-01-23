美疾控中心：接种莫德纳疫苗出现严重过敏是罕见的

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）表示，接种莫德纳冠病疫苗出现严重过敏反应的现象是“罕见”的，每400万接种者当中，只有10人在接种第一剂疫苗后出现严重过敏反应。

该中心也指出，如果接种者无法在所建议的时限内接种第二剂疫苗，可在接种第一剂后的六周接种第二剂。辉瑞疫苗建议在接种第一剂的三周后接种第二剂，莫德纳则是四周。

新华社报道，美国疾控中心周五（22日）发布的报告显示，截至1月10日，全美共有404万1396人接种了第一剂莫德纳疫苗，共报告了1266起不良反应事件（不良反应率约为0.03%），其中包括10起过敏反应。

据疾控中心介绍，过敏反应是危及生命的严重不良反应，通常在接种疫苗后几分钟至几小时内发生，发生概率较小。

截至1月10日报告的1266起接种莫德纳疫苗后的不良反应事件中，10起被确认为过敏反应，其中9起发生在接种后15分钟之内，1起发生在接种后45分钟；108起可能为包括过敏反应在内的严重不良反应事件，需要进一步核查。没有过敏反应相关死亡报告。

此前，疾控中心报告称，截至去年12月23日，全美共有189万3360人接种了第一剂辉瑞-BioNTech冠病疫苗，共报告了4393起不良反应事件，其中包括21起过敏反应。

该报告指出，冠病疫苗接种点需要严格遵循疾控中心对冠病疫苗接种的相关要求，包括筛查接种禁忌、做好应对过敏反应的必要准备、对接种者接种后情况进行观察等。

截至1月22日，已有超过3989万剂冠病疫苗分发至全美各地，已接种疫苗超过1910万剂。