变异冠状病毒所致的病例增加 挪威封锁首都奥斯陆

（早报讯）挪威因出现多起B.1.1.7变种冠状病毒确诊病例，并且在养老院出现死亡病例后，决定在首都奥斯陆和邻近九个城市实施更严格的封锁措施。

为了防止这种更具传染性的病株传播，挪威采取了自去年3月12日以来在首都周边地区所采取的最严格的措施。挪威政府23日宣布，只有必不可少的商店，包括售卖食物的店家、药房和汽油站可以照常营业。市政府能关闭小学，并让中学生远程学习。限制措施至少实施到1月31日。

法新社报道，政府也要求人们减少出门，并且不要在住所以外用餐。

卫生部长本特·霍耶（Bent Hoie）在新闻发布会上说：“在某些地方，我们的措施将比3月份的还要严厉。”他补充说，这将使“许多人的日常生活变得困难”。

除葬礼外，所有室内和室外公共活动不得进行。餐厅仅能提供外卖服务。

挪威政府是在一所养老院出现B.1.1.7变异病毒所致的死亡病例之后颁布新措施。发现变异病毒病例的养老院在距奥斯陆30公里的的诺德·佛洛（Nordre Follo）。

公共卫生研究所22日说，院内两名90岁以上的养老金领取者死于变异的冠状病毒所引发的疾病。迄今，养老院发现22名职员和12个老人感染冠状病毒，但至于他们感染的是否为变异的病毒则有待确定。

挪威至今已确诊55起B.1.1.7冠状病毒病例。