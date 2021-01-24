西班牙总参谋长“插队”接种冠病疫苗辞职

（早报讯）西班牙总参谋长因被批评“插队”接种冠病疫苗而向国防部长提交辞呈。

路透社报道，西班牙国防参谋长比利亚罗亚（Miguel Angel Villarroya）于当地时间星期六（23日）辞职。此前有报道指出，比利亚罗亚因违反规定，“插队”接种冠病疫苗，在西班牙引起众怒。

西班牙国防部在一份声明中称，比利亚罗亚向国防部长罗伯斯递交了辞呈。但声明没有明确指出比利亚罗亚辞职的原因以及他是否违反规定接种过疫苗。

声明表示：“（比利亚罗亚）从未打算利用不正当的特权，因为这些特权损害了军队的形象，并使其荣誉受到质疑。”声明补充说，比利亚罗亚“做出了他认为是正确的决定”，但“损害了军队的公众形象”。

自去年12月起，西班牙新增病例大幅增加，防疫压力骤然加大。为防控疫情，西班牙政府加紧推进疫苗接种进度，并将最容易感染病毒的两个群体——医护人员和（64岁以上）老年人作为优先接种对象。

据报道，国防参谋长比利亚罗亚已经接种过冠病疫苗。按照疫苗接种规定，现年63岁的比利亚罗亚，不属于高危人群。此消息传出后，西班牙社会一片哗然。

一位西班牙网民23日在推特上写道：“比利亚罗亚和他的同事们，我的同伴67岁，患有阿尔茨海默氏症，失明。我们还在等待接种疫苗。（我们是）一名职员和一名前护士，我们属于（疫苗接种）的第一组。你觉得自己更重要吗？”