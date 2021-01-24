捷克训练狗儿嗅出冠病 成功率高达95%

（早报讯）捷克在一个山村使用运输集装箱，打造犬只训练中心。三只狗儿正在接受考验，探测出2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

法新社报道，这三只狗儿“伦达”（Renda）、“凯普”（Cap）和“拉奇”（Laky）在测试中会嗅闻六个容器，每个容器都内含一块布料，有的带有冠病患者的气味，有的是检测呈阴性者身上的气味，或者根本是假样本。

德国狩猎犬伦达在其中一个样本前坐了下来、摇晃尾巴，在布拉格消防队担任训练员的维拉荷瓦大呼：“好孩子！”

这群犬只训练员利用自己的闲暇时间进行研究，通报在人体气味样本检测冠病方面的成功率高达95%。

计划负责人霍托维表示：“这项研究目的在验证犬只测试冠病的能力，并设计出一种能利用经过训练的犬只来对抗疫情的方法。”霍托维说：“这种方法应该也能用在其他疾病上，甚至用在比冠病更致命的疾病上。”

他说：“我们最终应该能利用一只受过训练的犬只，在极短时间内探测大量的人。”

维拉荷瓦向法新社表示，美国约在10年前率先执行证实犬只能探测遭病毒攻击组织的研究。她说：“病毒能改变人类组织，影响一个人的气味特徵。”

研究人员仅以一小团摩擦过患者皮肤的棉布来取得样本，接著必须确认样本上面并未沾染病毒，以防犬只染疫。