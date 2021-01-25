美国累计冠病确诊病例破2500万

（早报讯）美国的累计冠病确诊病例已超过2500万起。

新华社报道，美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新统计数据显示，截至美国东部时间星期天（24日）早上10时22分（新加坡时间星期天晚上11时22分），美国累计确诊病例达到2500万3695起，累计死亡病例41万7538起，两项数据均为全球最高。

目前，美国累计确诊病例最多的州是加利福尼亚州，为314万7735起；其次是得克萨斯州，为224万3009起。佛罗里达州累计确诊病例超过163万起，纽约州超过132万起，伊利诺伊州超过109万起。

2020年11月3日以来，美国单日新增确诊病例连续保持在10万起以上。美国累计确诊病例于2020年11月9日超过1000万起，同年12月8日超过1500万起，今年1月1日超过2000万起，从1000万起增至1500万起用时29天，从1500万起增至2000万起用时24天，从2000万起增至2500万起用时23天。

根据哥伦比亚大学科学家的数据模型，由于肆虐美国的冠病疫情已不受控制地蔓延了很长时间，即使有数以百万计的美国民众接种了冠病疫苗，还是无法中断疫情传播的。除非人们在接种疫苗后继续戴口罩且遵守社交距离，直到今年夏季中旬甚至夏季中旬之后，才能避免新增病例继续向上攀升。