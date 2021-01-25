法国收紧欧盟旅客入境措施

（早报讯）法国自当地时间星期天（24日）起，对欧盟成员国实施新的边境管制措施。这是法国为避免再次全国封锁而实施的大规模举措之一。

法新社报道，专为应对冠病疫情而设的法国科学理事会负责向政府提供抗击疫情建议，该理事会主席德尔弗拉西（Jean-Francois Delfraissy）星期天要求马克龙政府迅速实施新边境管制措施。

根据新规定，从1月24日起，由空路或海路从欧盟成员国入境法国的旅客，必须提供入境前72小时内的聚合酶链式反应（PCR）阴性检测证明。通过陆路进入法国的欧盟旅客包括跨境员工则不需要提供PCR阴性报告。

巴黎戴高乐机场已在专门接待欧盟航班的航站楼设立检测中心，以便为启程前未接受检测的旅客做检测。

来自非欧盟地区的旅客自1月中已必须提供PCR阴性报告。

法国交通部长杰贝里说，目前每周约有6万2000名欧盟国家人员通过法国机场和港口入境。

法国卫生部周六通报，过去24小时新增2万3924起确诊病例和321起死亡病例，累计确诊病例超过305万起，累计死亡病例逼近7万3000起。

目前法国约100万人已接种至少一剂冠病疫苗。法国总理卡斯泰说，首轮接种对象为疗养中心超过75岁的住户和50岁以上医护人员。