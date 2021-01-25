日本内阁支持率下跌至33%

（早报讯）日本《朝日新闻》1月23日和24日进行的民意调查显示，菅义伟领导的日本内阁支持率下跌至33%，不支持率则上升至45%。

此次调查中，73%的受访者认为菅义伟在冠病疫情防控中“未能发挥”领导力。《朝日新闻》评论说，民众对政府疫情防控措施的不满大大影响了内阁支持率。

对于日本政府近期针对11个都府县发出的紧急事态宣言，80%的受访者认为宣言发布时间“太晚”。同时，认为宣言中仅仅要求民众尽量不外出、要求餐饮店缩短营业时间等措施“不足”的占54%；认为“合适”的仅占34%。

冠病疫苗被菅义伟内阁认为是控制疫情的关键。而此次民调显示，如果日本政府免费推广疫苗接种，仅有21%的受访者表示“会立刻接种”，70%表示“会看看再说”，表示“不会接种”的占8%。

针对民众关心的东京奥运会问题，51%的受访者认为“将再次延期”，35%认为“会停办”，只有11%的人认为“会如期举行”。

日本各大媒体会在不同时段对内阁支持率分别进行民意调查。据1月12日日本放送协会（NHK）公布的民调结果显示，菅义伟内阁支持率跌至40%，而不支持率上升至41%，这是菅义伟内阁自去年9月成立以来，支持率首次低于不支持率。