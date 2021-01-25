佩洛西今移交弹劾条款 参院共和党内部矛盾加剧

（早报讯）美国众议院议长佩洛西预计将在周一（25日）把指控前总统特朗普“煽动叛乱”的弹劾条款送交参议院。参议院多数党领袖舒默已宣布，将在2月9日开始审理弹劾案。

法新社报道，民主、共和两党都希望能快速审结弹劾案，而参议院少数党领袖麦康奈尔本月19日首次明确指出，1月6日冲击国会大厦的暴民被灌输谎言，受到特朗普的挑唆。但是，还是有不少共和党议员力挺特朗普，试图以政治和宪法理由抗辩到底，凸显出共和党内部矛盾加剧。

共和党籍的参议院情报委员会成员卢比奥星期天接受福克斯新闻台访问时说：“这是一个愚蠢的审讯，这么做只会适得其反。这是在国家已陷入水深火热之际火上添油。”

在2016年共和党总统初选中被特朗普击败的这位佛罗里达州州长坦承，特朗普对国会大厦骚乱“负有一些责任”，但他表示，“继续挑拨此事”将不利于国家。

其他共和党参议员则表示，特朗普卸任后只是一名普通公民，参议院无权审理普通公民的案件。

不止一次公开批评特朗普的犹他州共和党参议员罗姆尼同日则告诉美国有线电视新闻网（CNN），在总统卸任后进行弹劾审讯是符合宪法的。他说：“根据指控和我们所目睹一切都指向了煽动叛乱这个可弹劾罪行。这不能弹劾，还有什么可以弹劾？”

根据美国宪法，参议院必须有至少三分之二、即67名参议员支持才能将特朗普定罪。

目前两党在参议院各占50席，当双方表决僵持不下时，身兼参议院议长的副总统哈里斯将能投下关键一票，但民主党要将特朗普定罪，仍须获得17名共和党参议员的支持。

美国众议院于2019年12月首次弹劾特朗普，指控他滥用职权和妨碍国会。2020年1月，以共和党占多数的参议院很快就否决了这两项弹劾条款。

罗姆尼当时是唯一一位投票支持弹劾特朗普的共和党参议员。