南非变种冠病病毒更具挑战性 莫德纳和辉瑞调整对策

（早报讯）美国两大制药公司决定调整对策，以应对更具挑战性的南非变种冠病病毒。

《纽约时报》报道，莫德纳公司和辉瑞公司周一（25日）均表示，它们的冠病疫苗可有效抵抗英国的B.1.1.7变种冠病病毒和南非的501Y.V2变种冠病病毒，但其疫苗对南非变种冠病毒株的免疫反应似乎较弱。

莫德纳周一（25日）宣布，正在开发一种新型疫苗作为其冠病疫苗的加强剂。莫德纳首席医学官扎克斯（Tal Zaks）说：“我们这么做是为了未雨绸缪。我把它视为一个保险政策。”

扎克斯说：“我不知道我们是否需要（加强剂），我希望我们不需要。”

莫德纳还计划开展另一项测试，让人们接种第三剂现有的疫苗作为加强剂，探讨这能否对南非变种冠病病毒产生足够的抗体。

辉瑞-BioNTech冠病疫苗是由美国辉瑞公司和德国生物技术公司联合研发。

BioNTech首席执行官沙欣（Ugur Sahin）周一受访时说，其公司正在与全球监管机构讨论授权一个新版辉瑞-BioNTech疫苗需要进行何种类型的临床试验和安全性审查，并指其目的是为了有效应对南非变种冠病病毒。

沙欣说，研究表明针对一种新变种病毒的抗体水平降低，并不意味着疫苗的有效性相应降低。

他同时表示，BioNTech可以在大约六周内针对此类变种病毒开发出一种重新调整的冠病疫苗。

辉瑞-BioNTech疫苗和莫德纳疫苗是唯一两款获美国当局给予紧急使用授权的冠病疫苗。