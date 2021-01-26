欧盟设冠病疫苗出口透明机制

（早报讯）欧盟委员会说，英国阿斯利康制药公司计划减少冠病疫苗交付数量“不可接受”，欧盟委员会将设立疫苗出口透明机制。

新华社报道，欧盟委员会分管卫生和食品安全事务的委员基里亚基季斯周一（25日）说，欧洲药品管理局对阿斯利康疫苗的有效性与安全性评估工作已接近尾声，最快可能在本周末同意该疫苗在欧盟有条件上市，但现在疫苗供应方面出现了问题。

基里亚基季斯说：“上周五阿斯利康出人意料地通知欧盟委员会和欧盟成员国，该公司计划在未来几周内减少疫苗供应，严重少于此前商定和宣布的剂量，这是欧盟无法接受的。”她24日致信阿斯利康，表达欧盟的关切并提出质询，向对方强调遵守约定供货时间表的重要性。

另据欧盟委员会首席发言人马梅，欧盟委员会主席冯德莱恩25日也致电阿斯利康全球首席执行官索里奥。马梅说，冯德莱恩提醒索里奥，欧盟为该公司开发和生产疫苗投入了大量前期资金，就是为了确保其加快扩大生产。

近期，阿斯利康和美国辉瑞制药公司均以需要扩大产能为由，表示将在短期内减少疫苗供应。对此，欧盟多国表达不满。欧洲理事会主席米歇尔24日说，欧盟将敦促制药公司遵守合同，并表示必要时应采取一切手段保证疫苗及时供应。

基里亚基季斯25日说，欧盟已向数款冠病疫苗的研发和生产提供了总计27亿欧元（约44亿新元）资助。欧盟委员会已建议设立出口透明机制，要求疫苗交易和出口完全透明。她说，今后所有在欧盟内生产冠病疫苗的公司向欧盟以外国家或地区出口前必须提前通知欧盟，但人道主义交付不受影响。

目前欧盟已批准两款冠病疫苗有条件上市，一款是辉瑞公司与德国生物新科技公司联合研发的疫苗，另一款是美国莫德纳公司研发的疫苗。