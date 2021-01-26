古特雷斯呼吁建设拥有强大多边机构的多极世界

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯周一（25日）呼吁国际社会努力建设一个拥有强大多边机构的多极世界，并在普遍尊重国际法的前提下发展全球经济。

据新华社报道，古特雷斯当天在纽约向世界经济论坛“达沃斯议程”对话会发表视频致辞时说，人类刚刚经历了一年的悲剧和危机，人类社会仍在经受考验。为防止世界发生倒退，尤其是大国之间发生分裂，国际社会应努力建设一个拥有强大多边机构的多极世界，在普遍尊重国际法的前提下共同发展全球经济。

古特雷斯说，冠病疫情引发了近一个世纪以来最严重的经济危机，暴露了国家内部和国家之间的不平等和脆弱性。“我们已经到了关键时刻。2021年，我们必须克服这些弱点，让世界走上正轨。”

古特雷斯强调，从疫情中恢复必须具有包容性。“全球包容性和可持续的复苏将取决于全民疫苗的可及性和有效性、发达国家和发展中国家的即时财政和货币支持，以及变革性的长期刺激措施。”他重申，疫苗必须被视为全球公共产品。

古特雷斯说，世界还需要打开可再生能源的“绿色开关”，这将创造新的就业机会和更健康的未来。他呼吁私营部门采取行动，为所有人实现可持续的未来。

世界经济论坛“达沃斯议程”对话会25日至29日以视频会议方式举行，全球各界领袖围绕“把握关键之年，重建各方信任”展开对话。