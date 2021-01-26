韩国三星“掌门”李在镕致信道歉：将深刻反省

（早报讯）因行贿案获刑入狱的韩国三星“掌门人”李在镕周二（26日）通过律师在公司内网发布致歉信，呼吁全体员工团结一心，克服困难，并称自己将好好反省。

据中通社报道，李在镕在致歉信中表示，非常抱歉因为自己的不足再次给全体员工带来沉重的负担。其间，三星经历了诸多困难，但三星在全体员工的不懈努力下克服了种种危机，希望大家能像过去一样团结一致，共渡难关。

李在镕还表示，不管自身处境如何，三星仍要向前走，并履行对国民的承诺，做好扩大投资、创造工作岗位的企业本分，承担社会责任。李在镕说，将自我反省悔改错误，同全体员工一道创造新的三星。

李在镕于2017年2月因涉嫌请托时任总统朴槿惠和其亲信崔瑞元帮助其继承经营权并提供298亿韩元贿赂而被公诉。

李在镕在一审中被判有期徒刑5年，二审中被判处有期徒刑2年6个月，缓期4年执行，并被释放。2019年，韩国最高法院将该案件发回重审。2020年10月，首尔高等法院启动对该案的重审。2020年12月30日，韩国检方要求法庭判处李在镕9年有期徒刑。

本月18日，首尔高等法院刑事1庭对李在镕行贿案进行重审宣判，判处其有期徒刑2年零6个月，李在镕当庭被捕。李在镕在21日通过律师表示，将继续支持公司旗下守法监视委员会的工作，并呼吁委员长和委员们做好本职工作。

1月25日，李在镕的代表律师表示，“我们将虚心接受此次宣判结果，决定不再提起上诉”。