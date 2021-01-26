意大利总理孔特将宣布辞职

（早报讯）据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间1月25日晚，意大利总理府新闻办公室发布公告表示，意大利总理孔特将于当地时间26日早上9时（新加坡时间下午4时）召开内阁部长会议宣布辞职决定，幷将前往总统府向总统马塔雷拉递交辞呈。

据报道，对于孔特政府来说，这是至关重要的一周。在赢得参众两院信任投票的情况下，其至今仍难以在参议院获得多数席位。目前只能总理提出辞呈，获得总统重新任命，幷依靠中间派领导人的支持设法改组。

意大利前总理伦齐领导的活力党因不满政府内阁批准复苏计划预算草案，于13日正式宣布退出执政党联盟，导致执政联盟在疲于应对持续恶化的疫情危机的同时，直面政府重组问题。预计活力党最迟将于27或28日再次开会制定一项战略，幷传达给马塔雷拉。

当地时间25日晚，孔特听取了执政党五星运动党和民主党领导人的意见。意大利民主党领袖、拉齐奥大区主席津加雷蒂也参加了会议。民主党试图说服孔特挽救政府幷寻求稳定多数席位的唯一方法，就是通过闪电辞职，这是明确表达意愿所必需的一步。

意大利第一大执政党五星运动党代理党魁科里米表示，目前应该是各政党共同承担责任，有效遏制疫情的历史时刻。

据悉，如果孔特辞职，总统马塔雷拉将任命一名总理组建技术内阁，直至2023年3月下一届议会选举。如果组建技术内阁也难以实现，意大利将不得不提前大选。

报道指出，在新总理宣誓就职之前，即将卸任的政府将继续执政。例如在必要和紧急情况下发布法令，其中可能包括管理冠病疫情紧急情况等国家事务。