马国两家药剂企业与政府签署采购冠病疫苗合约

（早报讯）发马（PHARMA）与联合药业（DPHARMA）等两家马来西亚药剂企业已经与马国签署冠病疫苗采购和分配合约，最快将在4月之前发放疫苗。这两家公司将采购中国北京科兴生物（Sinovac）与俄罗斯加玛勒亚传染病及微生物国家中心（Gamaleya）研发的冠病疫苗。

发马今天发布声明表示，发马将代表马国卫生部采购和分配科兴生物的1200万剂冠病疫苗。发马的独资子公司发马生物科学（Pharmaniaga Lifescience）今天已与卫生部签署相关协议。

发马生物科学上周二向国家药剂监管机构（NPRA）提呈相关申请。如果顺利获得批准，预期可在2月开始装瓶，并在4月之前开始分配疫苗。

联合药业今天也发布声明表示，他们已与卫生部达成协议，将采购并分配640万剂俄罗斯Gamaleya研发的冠病疫苗。联合药业独资子公司联合药业公司已按上述协议，与俄罗斯直接投资基金（RDIF）签约。声明表示，疫苗采购价格将由政府决定。

马国政府之前表示，当局已经同英国阿斯利康公司（AstraZeneca）、美国辉瑞（Pfizer）及冠病疫苗全球获取机制（COVAX）签署协议，购买总额2560万剂疫苗，足以让40%或1280万人进行接种。当局也与中国北京科兴生物（Sinovac）、中国天津康希诺生物（CanSino）及俄罗斯加玛勒亚传染病及微生物国家中心（Gamaleya）洽谈，购买足以让40.8%人口接种的疫苗。