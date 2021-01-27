全球累计超过1亿人感染冠病

（早报讯）根据美国约翰斯·霍普金斯大学研究人员汇总的数据，全球累计冠病确诊病例周二（26日）破1亿大关。

该校冠病病毒研究项目实时汇总的全球疫情数据显示，截至美国东部时间周二下午2时22分（新加坡时间周三凌晨3时22分），全球累计确诊1亿零3万2461起，死亡214万9818起。世界卫生组织汇总各国和地区正式报告的疫情数据更新稍慢，不久也将迈过这一节点。

世卫组织总干事谭德塞周一在新闻发布会上说：“在每一个数字背后，都是一个人，一个故事。”

这些人生活在全球各地。疫情地图上，代表病例数的红点密密麻麻，从北美大陆到非洲之角、从南北两极到赤道热带都有分布，就连浩瀚大洋上也有红点标出了原本不易发现的小岛屿。

从国别看，美国累计确诊2536万2794起，死亡42万3010起，均居全球首位。号称“世界十字路口”的纽约时报广场曾经人头涌动，如今街道冷清，与拥挤的医院形成鲜明对比。

换到时间维度，全球累计病例数呈加速增长趋势，从疫情开始到1000万起用时超半年，从9000万起到1亿起仅用时16天。

“1亿病例是冠病大流行中一个严峻节点。”美国加利福尼亚大学圣迭戈分校医学院教授斯特拉思迪对新华社表示，这一节点警示所有国家必须共同抗疫，“我们的强壮程度取决于最薄弱的环节”。

世卫组织2020年1月30日宣布冠病疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，3月11日宣布冠病疫情具有大流行特征。

一年来，各国人民同舟共济，全球抗疫初见成效。但疫情还在蔓延，现实依然严峻：近来全球单日新增确诊病例屡超60万，新增死亡病例数屡超1.5万。

不过，多款疫苗开始在多国推广接种，团结合作、科学理性正在点亮战胜疫情的希望之光。