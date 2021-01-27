拜登普京首次通话  同意紧急磋商延长军控协议

（早报讯）美国总统拜登周二（26日）首次和俄罗斯总统普京通电话，双方同意紧急磋商延长军备控制协议；拜登也对美国网络遭与莫斯科有关联的黑客攻击、俄方对乌克兰的侵略行动以及俄罗斯反对派领袖纳瓦利内被捕等事件表示关注。

路透社报道，美国白宫发表声明说，两国领导人同意，让双方小组就延长《新削减战略武器条约》（New START）紧急展开工作，这项协议将在2月5日到期。

拜登重申美国根据《北大西洋条约》第5条对集体防御的承诺，强调了他对加强跨大西洋安全的承诺。

白宫新闻秘书普萨基说，针对俄罗斯对乌克兰的持续侵略行动，拜登明确表示，“美国强烈支持乌克兰维护其主权”。

另据法新社，普京周二向国会提交延长《新削减战略武器条约》五年的法案。根据发布在俄罗斯国家杜马（下议院）网站的法案，俄美已就延长这项协议五年达成一致。

美俄两国2010年签署《新削减战略武器条约》，该条约旨在限制两国部署的战略核弹头和运载工具数量。依照条约，美俄各自部署的战略核弹头不得超过1550枚，战略运载系统则限制在700枚。美俄《中导条约》2019年失效后，《新削减战略武器条约》成为两国间唯一的军控条约，该条约将于2021年2月5日到期，但条约有效期可在两国协商后至多延长五年。2020年，美俄就该条约的延长问题展开数轮谈判，双方于当年10月提议将该条约延长一年，但最终未能敲定细节。