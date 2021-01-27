菲取消中交建参与的百亿美元机场项目

（早报讯）菲律宾甲米地省（Cavite）取消了一项总值100亿美元（约133亿新元）的机场扩建协议。

路透社报道，由中国交通建设公司（中交建，CCCC）和菲律宾宏亚公司（MacroAsia）组成的合资企业是此项目的唯一竞标者，该合资企业于2019年与甲米地省政府签署机场扩建协议。

菲律宾宏亚公司周三（27日）向菲律宾证券交易所表示，2020年2月12日发布的桑格里角（Sangley Point）国际机场项目的评标与授予通知已经取消。”

甲米地省省长雷穆拉（Juanito Victor Remulla）指该合资企业“有三至四项没达标”，他说：“我们认为，这显示他们无意全力履行机场项目。”

甲米地省政府也在面簿帖文表示，将寻求新的合作伙伴开展机场项目。

为缓解马尼拉国际机场的拥堵情况，菲律宾政府计划把邻近马尼拉的桑格里角机场扩建为一个拥有四条跑道、每年可接待1亿旅客人次的国际机场。

2020年8月美国把24家中企列入贸易黑名单，中交建为其中一家。美国特朗普政府指控这24家中企“协助中国军方在南中国海修建人工岛”。